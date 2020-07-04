كورونا يقتل 522 ألف شخص في العالم

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بحياة 522 ألفاً و246 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 19,00 ت غ الجمعة.

وسُجّلت رسميّاً إصابة أكثر من عشرة ملايين و922 ألفا و300 شخص في 196 بلداً ومنطقة بالفيروس منذ بدء تفشيه، تعافى منهم خمسة ملايين و619 ألفا و700 شخص على الأقل.

ولا تعكس هذه الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبّع مخالطي المصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ومنذ التعداد الذي أجري الخميس الساعة 19,00 ت غ، أحصيت 4553 وفاة و171 ألفا و29 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل (1252) والمكسيك (679) والهند (379).

والولايات المتحدة التي سُجّلت فيها أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 128 ألفا و740 وفاة من أصل مليونين و739 ألفا و879 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 781 ألفا و970 شخصا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي البرازيل حيث سجلت 61 ألفا و884 وفاة من أصل مليون و496 ألفا و858 إصابة، تليها المملكة المتحدة بتسجيلها 44 ألفا و131 وفاة من أصل 284 ألفا و276 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34 ألفا و833 وفاة (241 ألفا و184 إصابة)، وفرنسا مع 29 ألفا و893 وفاة (203 آلاف و367 إصابة).

وبلجيكا هي البلد الذي سجل اكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 84 وفاة لكل مئة الف شخص، تليها المملكة المتحدة (65 وفاة)، وإسبانيا (61 وفاة)، وايطاليا (58 وفاة) والسويد (54 وفاة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسمياً تسجيل 4634 وفاة (لا وفيات جديدة) من أصل 83 ألفا و542 إصابة (خمس إصابات جديدة بين الخميس والجمعة) تعافى منها 78 ألفا و499 شخصاً.

وأحصت أوروبا الجمعة حتى الساعة 19,00 ت غ، 198 ألفا و615 وفاة من أصل مليونين و695 ألفا و472 إصابة فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا 137 ألفا و450 (مليونان و844 ألفا و905 إصابات).

وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 121 ألفا و888 وفاة (مليونان و740 ألفا و996 إصابة)، وآسيا 36 ألفا و384 وفاة (مليون و397 ألفا و730 إصابة) والشرق الأوسط 17 ألفا و129 وفاة (798 ألفا وثماني إصابات) وإفريقيا عشرة آلاف و647 وفاة (435 ألفا و608 إصابات) وأوقيانيا 133 وفاة (9585 إصابة).

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أرقام اليوم السابق.

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