سويسرا تنشر قائمة البلدان الأكثر خطورة بـ«كورونا» وتُلزمها بالحجر الصحي

المصدر: دبي – البيان

أصدرت السلطات الصحية السويسرية، أمس، قائمة بـ«البلدان الأكثر خطورة» للإصابة بفيروس «كورونا» المستجد بحسب المكتب الفدرالي للصحة العامة. تتضمّن القائمة 29 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل، وأوضحت السلطات الصحية السويسرية أنها اعتباراً من يوم الاثنين 6 يوليو الجاري سوف تُلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ووفقاً لبيانات نشرتها الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن «البلدان الأكثر خطورة»، تتضمّن صربيا وكوسوفو، مبيّنةً أن القائمة سوف تخضع للتحديث باستمرار من قبل السلطات الصحية.

وأوضحت السلطات السويسرية أن هذا التصنيف يأتي كجزء من الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها لمنع حدوث موجة ثانية من جائحة «كورونا» بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي، عازيةً أن من ضمن أسباب ذلك هو انتقال العدوى من المسافرين الدوليين من الأشخاص القادمين من الخارج، سواء من السويسريين الذين يسافرون إلى دول وصفتها بـ«عالية الخطورة» بالإصابات، ويجلبون الفيروس معهم حال عودتهم إلى سويسرا.

وشملت القائمة كاملة، وفق الترتيب الذي نُشرت به كل من: الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة.

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