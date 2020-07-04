آسيا نحو السيطرة الكاملة على الوباء

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

في الوقت الذي بلغ فيه تفشي عدوى فيروس كورونا في العالم مستويات قياسية جديدة، وخاصة في الأمريكيتين، حيث يتواصل ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن العدوى، وخاصة في الولايات المتحدة والبرازيل أعلنت دول آسيوية سيطرتها على الوباء على غرار الصين وسنغافورة في وقت أعطت المفوضية الأوروبية الضوء الأخضر لاستخدام دواء ريمديسيفير.

وتمكنت بكين من احتواء تفشٍ جديد للفيروس ورفعت القيود على التنقل عن معظم السكان، وفق ما أعلنت سلطات المدينة أمس.وقال الناطق باسم مكتب الأمن العام التابع للبلدية إن جميع الناس المقيمين في مناطق من المدينة تعتبر «منخفضة المخاطر» يمكنهم مغادرة بكين من دون إثبات نتيجة سلبية لفحص الفيروس، اعتباراً من اليوم السبت.



وضع مستقر



بدورها، أعلنت سنغافورة أن الوباء تحت السيطرة. وقال وزير التنمية الوطنية لورانس وونج إن الوضع العام في ما يتعلق بالفيروس في البلاد مستقر وتحت السيطرة، رغم الزيادة في أعداد الإصابات الجماعية خلال الأسبوع الماضي.وفي السياق ذاته، أعلنت كوريا الشمالية نجاحها في تحجيم الفيروس.وذكر الزعيم كيم جونج أون أن بلاده يجب أن تبقى على «أقصى درجات الاستعداد» ضد الفيروس ، فيما أعلن أن تعامل بلاده مع الجائحة يمثل نجاحاً باهراً في حين أعلنت اليابان أنها لن تعيد فرض حالة الطوارئ لمواجهة الفيروس.

موافقة أوروبيةفي غضون ذلك، أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أنها وافقت على استخدام دواء ريمديسيفير لعلاج حالات الإصابة الحادة بفيروس كورونا. وقالت ستيلا كيرياكيديس، مفوضة شؤون الصحة بالاتحاد الأوروبي: «لن نألو جهداً من أجل التوصل إلى علاجات أو لقاح ضد فيروس كورونا».يشار إلى أن ريمديسيفير أول دواء لعلاج فيروس كورونا يحصل على موافقة للاستخدام في الاتحاد الأوروبي.

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