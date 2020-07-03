منظمة حقوقية تندد بأحكام السجن ضد ناشطين في تركيا

المصدر: عواصم- رويترز

أعلنت منظمة العفو الدولية، أن محكمة تركية أصدرت حكماً بالسجن لأكثر من ست سنوات على مدير محلي سابق للمنظمة في تركيا، وأدانت ثلاثة نشطاء آخرين بتهم تتعلق بالإرهاب لعقدهم اجتماعاً لبحث الأمن الإلكتروني.



وكتب ممثل منظمة العفو الدولية أندرو جاردنر على تويتر يقول: «هذه إهانة. إنها مزاعم غريبة. لا أدلة هناك. بعد محاكمة استمرت ثلاثة أعوام أدين تانر كيليج بعضوية منظمة إرهابية».



واتُهم كيليج الذي ظل محبوساً لأكثر من 14 شهراً على ذمة المحاكمة بدعم رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن الذي تتهمه أنقرة بمحاولة الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردوغان.



وصدر الحكم على النشطاء الثلاثة الآخرين بالسجن لمدة سنتين وشهر. والألماني بيتر شتويدنر والسويدي علي الغراوي من بين سبعة متهمين نالوا البراءة.



وألقي القبض على عشرة من المتهمين بينما كانوا يشاركون في ورشة عمل حول الأمن الإلكتروني في جزيرة بويوكادا بالقرب من أسطنبول في عام 2017.



ووصفت دونجا ميجاتوفيتش مفوضة المجلس الأوروبي لحقوق الإنسان في تصريحات أدلت بها أمس الإجراءات الجنائية «العديدة والمنظمة» ضد المدافعين عن حقوق الإنسان في تركيا بأنها إساءة للعمل القضائي.

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