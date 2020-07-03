بريطانيا تتجاوز «كورونا» بجدول زمني وفتح السياحة

المصدر: لندن - وكالات

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه سيضع الأسبوع المقبل جدولاً زمنياً لمواعيد السماح بإعادة فتح القطاعات المتبقية من الاقتصاد البريطاني، مشيراً إلى أماكن مثل الصالات الرياضية المغلقة وحمامات السباحة ومراكز العناية بالأظفار.



وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: «سنضع في الأسبوع المقبل جدولاً زمنياً لإعادة فتحها، غير أنني بالطبع لا يمكنني سوى رفع القيود الوطنية المتبقية تلك عندما يكون الوضع آمناً لفعل ذلك».



ودفع تباطؤ وباء كوفيد 19 في أوروبا ببريطانيا الجمعة إلى رفع تدابير الحجر الصحي عن بعض الوافدين إليها، في وقت لا يزال هذا الاحتمال بعيداً جداً في القارة الأميركية حيث يواصل كورونا المستجدّ التفشي بشكل واسع.



بريطانيا هي إحدى الدول الأكثر تضرراً جراء الوباء بتسجيلها ما لا يقلّ عن 44 ألف وفاة، لكن عدد الإصابات تباطأ مؤخراً. ودفع ذلك بلندن إلى بدء رفع القيود المفروضة خلال فترة العزل والتي استمرت ثلاثة أشهر. ولن يُفرض حجر صحي إلزامي على المسافرين القادمين من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا اعتباراً من العاشر من يوليو.



لكن لتفادي حصول أي التباس، أوضحت الحكومة أن هذه الإعفاءات لا تعني إلا الوافدين إلى بريطانيا وسيُفرض حجر صحي إلزامي على الوافدين إلى اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية تحت طائلة فرض غرامة مالية.



وأشادت مديرة المكتب الرسمي للسياحة في المملكة المتحدة «فيزيت بريتن» باتريسيا ييتس بما اعتبرته «دفعة في الوقت المناسب لقطاع السياحة في وقت ندخل في ذروة الموسم».

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