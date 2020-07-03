تفاؤل حذر بالتوصل للقاح ضد «كورونا» نهاية 2020

المصدر: جنيف - وام

توقعت منظمة الصحة العالمية التوصل إلى لقاح فعال لفيروس كورونا بنهاية العام الجاري.غير أن الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسيوس مدير عام المنظمة نبه إلى أن هذا التفاؤل يجب أن يكون حذراً «فالنظر الآن يجب أن يكون مركزاً أيضاً على قدرات الإنتاج والاستعداد لذلك حتى يمكن للجميع النفاذ إلى هذا اللقاح حال تحقيق التوصل إليه. وأوضح مدير عام المنظمة الدولية أن الدول بإمكانها - ومهما كانت المرحلة التي تمر بها من انتشار الفيروس وكثافة حالات الإصابة - أن تسيطر عليه بعد أن أثبتت دول مثل إسبانيا وإيطاليا ذلك بنجاحهما في السيطرة عليه برغم الأعداد الهائلة للإصابات.



وحض تيدروس الدول على استخدام الأدوات الموجودة والقيام بما يجب لأنه لا يمكن القول أبداً إن الوقت قد تأخر.

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