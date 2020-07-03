وسط انتقادات أمريكية.. الصين تستعرض قوتها البحرية

المصدر: واشنطن- بكين - رويترز

رفضت الصين، اليوم الجمعة، انتقادات وزارة الدفاع الأمريكية لخطتها لإجراء مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي، مشيرة إلى أن واشنطن هي المسؤولة عن زيادة التوتر في المنطقة.



وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان، أمس الخميس، إن إجراء مناورات عسكرية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي «يضر بجهود تخفيف التوتر والحفاظ على الاستقرار».



وأعلنت الصين الأسبوع الماضي عن تدريبات لمدة خمسة أيام اعتباراً من أول يوليو بالقرب من جزر باراسيل التي تطالب كل من فيتنام والصين بالسيادة عليها.



وقال بيان البنتاغون: «المناورات العسكرية هي الأحدث في سلسلة طويلة من تصرفات جمهورية الصين الشعبية لتأكيد مزاعم السيادة البحرية غير القانونية والإضرار بجيرانها من جنوب شرق آسيا في بحر الصين الجنوبي».



كما انتقدت فيتنام والفلبين التدريبات الصينية، محذرة من أنها قد تخلق توتراً في المنطقة، وتؤثر على علاقة بكين بجيرانها. وسُئل المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان عن تصريحات البنتاغون خلال إفادة صحافية يومية في بكين فقال، إن التدريبات العسكرية تحدث في نطاق سيادة الصين، وقال إن «بعض الدول من خارج المنطقة» التي تجري مناورات عسكرية في بحر الصين الجنوبي تؤثر على استقرار المنطقة.



ولم يذكر تشاو أسماء أي دول بعينها، لكن الولايات المتحدة قامت بعدة عمليات بحرية من خلال إرسال سفنها الحربية للمنطقة لتأكيد حرية الوصول إلى الممرات المائية الدولية.

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