نشاط إشعاعي في أوروبا مرتبط على الأرجح بمفاعل نووي

المصدر: أ.ف.ب

رصدت مستويات مرتفعة قليلاً من النشاط الإشعاعي في شمال أوروبا الأسبوع الماضي يعتقد أنها مرتبطة بمفاعل نووي، حسبما أكدت وكالة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة استخدام الطاقة النووية اليوم الجمعة، مشددة على أنها لا تنطوي على مخاطر.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها لا تستطيع أن تحدد بعد موقع المفاعل بعد أن رصدت عدة دول في شمال أوروبا، بينها فنلندا والسويد، مستويات مرتفعة من النشاط الإشعاعي الأسبوع الماضي.

وذكر معهد هولندي إن مصدره غرب روسيا، فيما قال معهد آخر إنه ناجم عن إحراق حطب في لاتفيا لا يزال ملوثاً من جراء كارثة مفاعل تشرنوبيل النووي.

ونفى منتج الطاقة النووية الروسي روسينيرغواتوم وقوع أي حادثة في منشأتيه الاثنتين فيما رفضت منظمة غير حكومية فرنسية النظرية المتعلقة بلاتفيا، بناء على أنواع النظائر التي رصدت.

والمستويات المرتفعة «مرتبطة على الأرجح بمفاعل نووي إما يعمل أو يخضع للصيانة، عندها يمكن حدوث انبعاثات إشعاعية منخفضة جداً»، بحسب بيان للوكالة.

وقالت المنظمة ومقرها فيينا إن أكثر من 40 دولة، من بينها روسيا، لم تبلغ عن أي شيئ غير عادي على أراضيها.

وأضافت أن «الوكالة الدولية للطاقة الذرية تستبعد أن تكون الانبعاثات مرتبطة بمنشأة لمعالجة الوقود النووي، أو بخزان للوقود المستخدم أو باستخدام الأشعة في الصناعة أو الدواء».

وقالت الوكالة إنه بناء على معطيات من دولها الأعضاء، فإن تركيز الجزيئات الملحوظ في الهواء «كان منخفضاً جداً ولا يمثل خطراً على صحة الإنسان والبيئة».

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