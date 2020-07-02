إصابات أفريقيا بفیروس «كورونا» تتجاوز 400 ألف حالة

المصدر: عواصم- وكالات

وصل مجموع إصابات فیروس «كورونا» المستجد بالقارة الأفريقیة، الیوم الخمیس، إلى ما لا يقل عن 443422 حالة إصابة مؤكدة، من بینھا 191210 حالات تخضع للعلاج وإجراءات الحجر الصحي.

وحسب موقع «وورلد میتر» المتخصص في إحصاءات فیروس كورونا، ما زالت جنوب أفريقیا تتصدر دول القارة الأكثر تضرراً من الجائحة، حیث ارتفع عدد الحالات التي تأكدت إصابتھا بالمرض، إلى 333159 حالة، فیما بلغ عدد حالات الوفاة بھا 2749 حالة.

ومن بین دول القارة الأكثر تأثراً بـ كوفید 19، بعد جنوب أفريقیا، ھناك جمھورية مصر، التي سجلت 81469 إصابة مؤكدة، منھا 3034 وفاة، تلیھا نیجیريا بـ 48426 حالة إصابة مؤكدة، فیما شھدت الجزائر ارتفاعاً في عدد الحالات المؤكدة، والتي بلغت 27214 حالة إصابة مؤكدة، من بینھا 920 حالة وفاة

أما في المغرب، فأعلنت وزارة الصحة، تسجیل 85412 حالة إصابة بفیروس كوفید 19 منذ بداية الجائحة، بزيادة 218 إصابة جديدة، و9052 حالة تعافٍ، فیما استقر مجموع الوفیات في 228 حالة.

كما تأثرت دول أفريقیة أخرى بجائحة فیروس «كورونا»، مثل غانا، التي سجلت ما مجموعه 134 18 حالة، الكامیرون (592 12 حالة).

والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة سبقت وأن حذرت من فیروس كورونا المستجد، الذي قد يؤدي إلى وفاة أزيد من ثلاثمئة ألف شخص في افريقيا، مشیرة إلى أن مجموعة من بلدان إفريقیا لا تملك أعداداً كافیة من أجھزة التنفس الإصطناعي لإنقاذ مرضى الفیروس من خطر الموت.

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