بريطانيا تفتح المدارس والكليات في شهر سبتمبر

المصدر: لندن- وكالات

أعلنت المملكة المتحدة اليوم الخميس إعادة فتح جميع المدارس والكليات في شهر سبتمبر القادم بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق جراء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح وزير التعليم قافن ويليامسون في بيان: أن الخطوة تأتي بعد الانخفاض المستمر في عدد الإصابات خلال الآونة الأخيرة، مؤكداً أن الحكومة ستعمل مع السلطات الصحية والجهات المختصة بالشأن لضمان اتخاذ جميع الإجراءات التي تؤمن الحماية الكافية للطلبة والمعلمين وجميع العاملين في المجال التعليمي.

وأشار إلى أن القيود على عدد الطلبة داخل الفصول الدراسية سترفع في سبتمبر ليتسنى للمدارس والكليات العمل وفقاً لطاقتها الاستيعابية القصوى، على أن ينفذ العزل لمدة أسبوعين على أولئك الذين تتأكد إصابتهم بالفيروس.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في بريطانيا إلى 314 ألفاً و992 حالة، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في بريطانيا جراء الفيروس بلغت 43 ألفاً و991 حالة. وتعافى 1372 من المصابين حتى الآن.ومر 21 أسبوعاً حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.

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