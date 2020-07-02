جنوب السودان يشهد ثالث حادث دموي خلال أيام

المصدر: جوبا-د.ب.أ

لقي ما لا يقل عن 22 شخصا حتفهم في اشتباكات عرقية في جنوب السودان في ثالث حادث دموي من نوعه تشهده البلاد خلال أكثر قليلا من أسبوع.

وقال جون دينج، القائم بأعمال مفوض ولاية جونجلي بشرق البلاد إن أفرادا مدججين بالسلاح من جماعة مورل العرقية هاجموا أربع قرى وحظائر للماشية تابعة لمجموعة نيور العرقية بالولاية في وقت مبكر صباح اليوم الخميس. وأضاف دينج إن حوالي 20 من سكان القرى أصيبوا في الهجوم.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، قتل 45 شخصا وأصيب 18 آخرون في واقعة مماثلة بين جماعتي أتوك بوك وأبوك بارك العرقيتين بولاية وراب في شمال البلاد.

وقتل 28 آخرون في اشتباكات قبلية يوم 24 يونيو الماضي، وفي يوم 20 مايو الماضي، قتل حوالي ألف شخص.

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