الشرطة البريطانية تنفذ أكبر عملية لها فماذا حققت؟

المصدر: لندن -رويترز

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أنها قامت بأكبر عملياتها على الإطلاق، حيث قبضت على مجرمين «عتاة» وأحبطت آلاف المؤامرات، بما فيه خطط قتل، وذلك بعد اختراقها خدمة اتصالات يستخدمها المجرمون.

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة: إن فك الشفرة المستخدمة في منصة (إنكرو تشات)، التي وفرت للمجرمين خدمة تراسل فورية عبر الهاتف، وكانوا يستخدمونها لتنسيق أنشطتهم، مكنت المحققين بأنحاء البلاد من القيام بنحو 750 عملية ضبط.

وقالت الوكالة: إن فك التشفير ساعد أيضاً فريقاً متخصصاً في منع عصابات متنافسة من تنفيذ جرائم خطف وإعدام «ما أجهض بنجاح أكثر من 200 تهديد للأرواح».

وقال مدير التحقيقات في الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة نيكي هولاند «معاً حمينا الناس باعتقال مجرمين متوسطي الخطورة والأباطرة، ممن يطلق عليهم عتاة الإجرام، الذين لا يمكن المساس بهم، والذين ظلوا بعيداً عن أعين الشرطة لسنوات، والآن أصبح لدينا الدليل لمقاضاتهم».

وقالت الوكالة إنها عملت مع شركاء دوليين منذ 2016 لفك شفرة منصة (إنكرو تشات)، التي وصفتها بأنها خدمة اتصالات عالمية مشفرة يستخدمها المجرمون حصرياً.

وقبل شهرين اخترق محققون فرنسيون وهولنديون المنصة، التي يستخدمها 60 ألفاً في مختلف أنحاء العالم، من بينهم نحو 10 آلاف في المملكة المتحدة وتبادلوا المعلومات عبر الشرطة الأوروبية (يوروبول)، ما سمح للسلطات بمراقبة رسائل المجرمين وتحركاتهم.

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