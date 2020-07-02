المجلس العالمي للتسامح يشيد بدور البرلمانيين في نشر السلام

المصدر: وام

أشاد أحمد بن محمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في اليوم العالمي للبرلمانات، بالدور الكبير الذي يقدمه البرلمانيون حول العالم في تنمية واستقرار وأمن وسلام بلدانهم، والعمل على كل ما من شأنه رفعة الشعوب ورفاهيتها والحفاظ على مقدراتها.

وقال رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام إن المجلس قد أنشأ في مبادرة تعتبر الأولى من نوعها "البرلمان الدولي للتسامح والسلام" الذي يختص حصراً بنشر التسامح والسلام حول العالم، ليكون أحد أهم أجهزة المجلس وواحداً من أعمدته الأساسية التي يرتكز عليها، إيماناً بالدور المحوري للبرلمانات والبرلمانيين، وما لهم من تأثير بالغ بصفتهم ممثلين للشعوب حول العالم، مشيراً إلى أن البرلمان الدولي للتسامح والسلام بات يضم ما يقارب 70 برلمانياً مما يقارب الـ70 برلماناً وطنياً من جميع أنحاء العالم. 20 منهم من أفريقيا و18 من أوروبا و15 من أمريكا الوسطى والجنوبية و12 من آسيا و2 من أوقيانوسيا.

وأشاد الجروان بأعضاء البرلمان الدولي للتسامح والسلام ومجهوداتهم الكبيرة عبر لجانهم الدائمة التي تعمل على بحث سبل رفع ونشر قيم التسامح والسلام في شتى المجالات، السياسية والقانونية والتنموية والاجتماعية والتربوية وفي الاعلام، مشيداً بالدور الكبير الذي يقدمونه في خدمة كافة شعوب العالم بهدف تجتبيهم ويلات الأزمات والصراعات وانتشار العنف والتطرف والإرهاب الناجم عن التمييز العنصري والديني والعرقي، وعملهم الجاد من أجل زرع ثقافة التسامح لدى أجيال المستقبل وتجنيبهم الوقوع في شراك مروجي الأفكار المتطرفة والهدامة.

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