قرار لمجلس الأمن ينادي بوقف إطلاق النار عالمياً لمكافحة "كورونا"

المصدر: وام

صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الليلة الماضية، على قرار دولي جديد وصف بالقرار 2532 /2020/، ويهدف إلى دعم نداء الأمين العام الداعي إلى وقف عالمي لإطلاق النار بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وطالب القرار الدولي الجديد، الذي اشترك في صياغته كل من الوفدين الفرنسي والتونسي، بوقف عام وفوري للأعمال القتالية في جميع الحالات على جدول أعماله.

ودعا القرار جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى الانخراط فوراً في "هدنة إنسانية دائمة" لمدة 90 يوماً على الأقل، من أجل التمكن من إيصال المساعدات المنقذة للحياة بشكل آمن مستدام، ودون عوائق للمجتمعات المتضررة.

وشدد على أن وقف إطلاق النار هذا لا ينطبق على العمليات العسكرية الجارية ضد تنظيم داعش والقاعدة وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات الإرهابية التي حددها المجلس.

كما طالب المجلس، عبر القرار الجديد، الأمين العام بأن يوجه بعثات الأمم المتحدة الـ13 لحفظ السلام لدعم جهود البلد المضيف لاحتواء الفيروس التاجي، وتقديم تحديثات عن جهود الأمم المتحدة لمعالجة الوباء في مناطق الصراع ومناطق الأزمات الإنسانية.

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