أمريكا: لن نسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة

المصدر: (واشنطن- وكالات)

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مارك بومبيو، أمس، أن رفع حظر التسلح على إيران سيزيد التوتر في المنطقة، مشدداً على أن واشنطن لن تسمح لإيران بزعزعة استقرار المنطقة مجدداً.

وأضاف بومبيو أن الحكومات في العالم ترفض حصول إيران على أسلحة متطورة، فهي لم تلتزم بالقيود الحالية وما زالت تواصل ارتكاب الانتهاكات.

وأشار إلى أنه لا يمكن الوثوق في إيران كدولة مسؤولة عندما تواصل تهديد الدول الأخرى ودعم النشاط الإرهابي، موضحاً أن منع إيران من عمليات التفتيش النووي يناقض الاتفاق النووي.

في سياق آخر، قال بومبيو إن واشنطن طلبت من روسيا مراراً مغادرة سوريا، وتابع «روسيا ما زالت تثير المشاكل». وأوضح «سنواصل الحوار مع روسيا لتغيير بعض سلوكياتها».

وكشف عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأخذ على محمل الجد الأنشطة الروسية في أفغانستان.

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