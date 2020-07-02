تعايش حذر انتشار متفاوت لـ «كورونا» في العالم

المصدر: عواصم - وكالات

فيما يواصل وباء «كورونا» المستجد انتشاره الواسع في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية والهند، يبدي تراجعاً في دول ومناطق أخرى تستمر فيها إجراءات العودة التدريجية للحياة الطبيعية، وإن بأسلوب التعايش الحذر مع الوباء.

وشهدت روسيا ارتفاعاً كبيراً في عدد وفيات «كورونا»، وفي الوقت نفسه انخفاضاً متواصلاً في عدد الإصابات، وسجلت 216 وفاة بين المصابين بالفيروس، خلال 24 ساعة. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن معدل الإصابات الجديدة في روسيا شهد تراجعاً لليوم الرابع على التوالي، حيث رصدت السلطات الصحية خلال اليوم الأخير 6556 إصابة، مقابل 6693 إصابة أول من أمس.

وتجاوز عدد حالات الشفاء الجديدة في روسيا لليوم الثاني على التوالي عدد الإصابات الجديدة، حيث تماثل 10281 مريضاً للشفاء التام في البلاد منذ الثلاثاء.

ورفعت بكين العديد من إجراءات العزل التي فرضت لكبح انتشار الفيروس وأبلغت عن تسجيلها ثلاث إصابات جديدة فقط في المدينة أمس، ما يزيد الآمال في السيطرة على الوباء. ورفعت العاصمة الصينية القيود عن خمسة مجمعات سكنية لم تسجّل إصابات جديدة بالفيروس، وفق ما أفادت وسائل إعلام حكومية فيما خففت المدينة القيود المفروضة.

وذكرت صحيفة «تشاينا نيوز» الحكومية أن الإغلاق الذي فرض على خمسة مجمعات في منطقة فنغتاي المتضررة بشدة قد رفع، كما أن خبراء مكافحة الأمراض سيقترحون خطة لإزالة القيود المفروضة على سبعة مجمعات أخرى في المنطقة المحيطة بالسوق.

السياح إلى اليونان

وأصبحت اليونان اعتباراً من أمس مستعدة لاستقبال السياح في جزرها للمرة الأولى منذ أشهر، فيما تسارع لإنقاذ موسم سياحي دمّرته جائحة «كورونا».

وقالت شركة «فرابورت» المشغلة للمطارات إن أكثر من 100 رحلة جوية من دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة مختارة من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من المتوقع أن تصل إلى 14 مطاراً إقليمياً بما في ذلك كورفو وسانتوريني وميكونوس ورودس وكريت.

ومن المقرر أن تستأنف الرحلات الآتية من بريطانيا، أحد أكثر أسواق السفر المربحة، في 15 يوليو الجاري على أقرب تقدير وذلك تماشياً مع توصيات الاتحاد الأوروبي. والأمر نفسه ينطبق على الولايات المتحدة وروسيا وتركيا والسويد.

وقد أوقفت اليونان معظم رحلاتها الجوية قبل ثلاثة أشهر كجزء من القيود التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس «كورونا» لكن تلك الإجراءات أدت إلى انخفاض عائدات هذا القطاع. وتستقبل المطارات اليونانية كلها الآن رحلات دولية وستستقبل موانئ باتراس وإيغومنيتسا العبّارات من إيطاليا مرة جديدة.

وصنّفت 14 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي بما فيها أستراليا وكندا واليابان والأوروغواي، آمنة بما يكفي للسماح لمواطنيها بالسفر إلى أوروبا.

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