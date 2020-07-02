80 قتيلاً حصيلة الاحتجاجات بعد مقتل مغنٍ مشهور في إثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وكالات

أعلن مفوض الشرطة الإقليمية في إثيوبيا في تصريح لهيئة الإذاعة بيداسا ميرداسا، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 80 شخصاً قتلوا في احتجاجات بإقليم أوروميا في أعقاب مقتل مغنٍ مشهور.

وقال ميرداسا إن القتلى 78 مدنياً و3 من أفراد الأمن.

ولا يشمل العدد رقم القتلى في العاصمة أديس أبابا، حيث قتل شرطي وعدد غير محدد من الأشخاص في 3 انفجارات أمس الثلاثاء.

وقتل المغني هاشالو بالرصاص مساء أول من أمس.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حشوداً كبيرة تحيط بسيارة قيل إنها تحمل جثمان المغني القتيل هاشالو وتسير ببطء إلى مسقط رأسه في بلدة أمبو التي تبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشرق من أديس أبابا.

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