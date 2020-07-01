شاهد.. منزل ينشطر إلى نصفين في الصين بسبب الفيضان

المصدر:
  • إعداد - راضية آيت خداش
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شهدت مدينة  تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غرب الصين هطول أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات عارمة.

ونشر موقع ""بيبلز دايلي" فيديو لمنزل وهو ينشطر إلى نصفين بعدما غمرته مياه الفيضانات.

ووفقاً للموقع أودت الفيضانات بحياة 3 أشخاص وأثرت على 33380 شخصا حتى أمس الثلاثاء وتسببت في خسائر اقتصادية  قدرها 3.2 مليون دولار.

كلمات دالة:
  • فيضانات،
  • الصين،
  • أمطار
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