المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

في حادثة كادت تتحول لمأساة، عثر رجال الأمن في مطار مايا مايا الدولي في برازافيل، جمهورية الكونغو، أمس الثلاثاء، على طفل مختبئ داخل محرك الطائرة قبل إقلاعها.

ووفقاً لموقع "برازافيل إينفو" عثر على الطفل قبل إقلاع الطائرة إلى فرنسا.

وتشهد أوروبا تدفق أعداد من المهاجرين غير الشرعيين بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في القارة السوداء.

بالفيديو.. حادثة كادت تتحول لمأساة.. طفل يختبئ في محرك طائرة أملا في الهجرة إلى أوروبا https://t.co/0L2JxrIH9w#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/vTpa6MXrxi — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 1, 2020

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