غداً السماح لرعايا 14 دولة بدخول الاتحاد الأوروبي

المصدر: وام

تقرر السماح للمقيمين من أكثر من 14 دولة ليست جزءاً من الاتحاد الأوروبي الذين يعتبرون "آمنين" بدخول الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأربعاء الأول من يوليو.

والدول المعنية رسمياً هي: اليابان، كوريا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا، صربيا، الجبل الأسود، جورجيا، الأورغواي، تايلنديا، رواندا، المغرب، الجزائر، تونس.

واتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم، خلال توصيات بالأغلبية، على هذه القائمة التي تتم مراجعتها كل أسبوع.

وتستبعد القائمة المقيمين من الولايات المتحدة والبرازيل والصين.

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