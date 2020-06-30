«معركة كورونا» استقرار بإصابات روسيا وتخفيف في إيرلندا وتايلاند

المصدر: عواصم - وكالات

شهد معدل الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا» المستجد في روسيا استقراراً لليوم الرابع على التوالي، فيما تجاوز عدد المتعافين من الوباء في البلاد عتبة الـ400 ألف، في وقت تواصل الدول نهج الانفتاح على الحياة الطبيعية على نحو متدرج.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس في روسيا، أمس، في تقريرها اليومي، عن تسجيل 6719 إصابة جديدة بالعدوى، مقابل 6791 إصابة الأحد و6852 إصابة السبت و6800 إصابة الجمعة. وأكد التقرير رصد 93 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، مقابل 104 وفيات في اليوم السابق.

وتعود 782 من الإصابات الجديدة و23 من الوفيات إلى العاصمة موسكو التي تسجل في الفترة الأخيرة استقراراً في الحصيلة اليومية.

وأجري في روسيا حتى الآن 19.3 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بالفيروس.

ولأول مرة منذ أكثر من 3 أشهر، استأنفت بعض المقاهي في إيرلندا عملها، بعدما رفعت البلاد معظم القيود. وتسمح للزبائن بالبقاء ساعة و45 دقيقة، طالما اشتروا وجبة تقدر بـ 9 يورو أو أكثر والتزموا بقواعد التباعد. وفتحت دور السينما وصالات الجيم وصالونات تصفيف الشعر وأماكن العبادة والمطاعم أبوابها مجدداً، بعد انحسار الفيروس في إيرلندا، التي انخفضت حالات الإصابة اليومية بها لتتراوح ما بين 10 و 20 حالة معظم أيام الشهر الجاري.

وقال برين فولي، الذي ينتمى لاتحاد فينترز في إيرلندا إنه على الرغم «من وجود بعض الارتباك والكثير من التساؤلات من أصحاب المحلات بشأن مسائل معينة»، يرحب القطاع بخفض طلب الالتزام بتباعد اجتماعي لمسافة مترين وجعلها متراً واحداً.

تخفيف في تايلاند

ومن المقرر أن تسمح تايلاند باستئناف أنشطة المدارس والحانات ابتداء من يوم غد، وستسمح بدخول بعض الأجانب للبلاد، ولكن من المقرر أن يتم تمديد حالة الطوارئ لشهر آخر. وقال تاويسين فيسانويثين، المتحدث باسم مجموعة المهام المعنية بمكافحة كورونا، إنه سوف يتم السماح للحانات بفتح أبوابها حتى منتصف الليل.

وستستأنف جميع المدارس نشاطها غداً، كما لن يتعين على المحال الإغلاق الساعة التاسعة مساء. وقال تاويسين إن وزارة الخارجية اقترحت السماح بدخول بعض الأجانب ابتداء من الأربعاء، بما في ذلك الأشخاص الذين لديهم تصاريح عمل وأسرهم، والذين لديهم إقامة في تايلاند، والمتزوجون من مواطنين تايلانديين، والذين يسافرون لأسباب طبية، والطلاب الأجانب، والذين لديهم ترتيبات خاصة مع الحكومة.

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