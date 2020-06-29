ترامب: ارتداء الكمامة قرار شخصي

أكدت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم، أن الرئيس دونالد ترامب يعتقد بأن قرار وضع كمامة لمنع انتشار فيروس كورونا الفتاك قرار شخصي.

ويصيب الفيروس حالياً أعداداً قياسية من الأشخاص في أماكن عدة في الولايات المتحدة.

وقالت ماكناني عندما سئلت عن أمر جديد لوضع كمامات في جاكسونفيل بفلوريدا، حيث سينعقد جانب من مؤتمر الترشيح الخاص بالحزب الجمهوري: "إنه خياره أن يضع كمامة. إنه خيار شخصي لأي فرد فيما يتعلق بوضع كمامة أم لا".

وأضافت: "هو يشجع الناس على اتحاذ القرار الأفضل لسلامتهم، لكنه قال لي بالفعل إنه ليس لديه مشكلة مع الكمامات".

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