ترامب يحذف مقطع فيديو يحمل شعار تفوق البيض بعد تعرضه لانتقادات

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثم حذف مقطع فيديو يمكن سماع أنصاره يرددون فيه شعار "قوة البيض"، وهو ما أثار مجددا اتهامات للرئيس بتأجيج التوترات العرقية.

وغالبا ما تستخدم هذه العبارة من جانب القوميين البيض اليمينيين المتطرفين، وهو ما أثار انتقادات من داخل الحزب الجمهوري.

وتأتي هذه التغريدة في الوقت الذى تمر فيه البلاد بمحادثات وطنية مكثفة بشأن العنصرية والتمييز، في أعقاب حوادث عنف من جانب الشرطة ووفاة المواطن الأمريكى الأسود جورج فلويد. وشهدت معظم مدن الولايات المتحدة احتجاجات لعدة أسابيع حملت شعار "حياة السود مهمة".

ويظهر الفيديو أنصار ترامب وهم يرددون شعارات حول تفوق وسيادة العنصر الأبيض. وأرفق ترامب تعليقا قال فيه "أشكر الأشخاص الرائعين من ذا فيليدجيز"، في إشارة إلى منطقة يوجد بها مجتمع للمتقاعدين في فلوريدا تم تصوير مقطع الفيديو بها.

وسارع السيناتور تيم سكوت، العضو الجمهوري الأسود الوحيد في مجلس الشيوخ، إلى انتقاد الرئيس.

وقال سكوت لشبكة "سي إن إن" "لم يكن عليه إعادة التغريدة، وكان يتعين عليه حذفها.. كل هذا الأمر كان مسيئا."

وقام البيت الأبيض في وقت لاحق بتفسير حذف التغريدة التي ظلت منشورة لما يقرب من أربع ساعات، قائلاً إن الرئيس لم يكن على علم بالمحتوى الصوتي.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جود ديري في بيان مقتضب "الرئيس ترامب من أشد المحبين لمنطقة ذا فيليدجيز. لم يسمع العبارة التي تضمنها الفيديو. ما رآه يتمثل في حماس هائل من جانب أنصاره الكثيرين".

وقد وجهت اتهامات إلى الرئيس بتأجيج التوترات العرقية في الولايات المتحدة خلال فترة ولايته في البيت الأبيض، مع الفشل في تشجيع برنامج للمصالحة.

وفي الأسابيع الأخيرة، ضغط ترامب من أجل قمع الاحتجاجات ضد الظلم وعنصرية الشرطة، التي شهدت أعمال عنف في بعض الأحيان.

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