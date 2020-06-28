ملاحقات قضائية لـ 4 متهمين بمحاولة إسقاط تمثال رئيس أمريكي

المصدر: واشنطن- وكالات

يواجه أربعة مشتبه بهم، ملاحقات قضائية لمحاولتهم إسقاط تمثال الرئيس الأمريكي الأسبق، أندرو جاكسون، أمام البيت الأبيض، في إطار التظاهرات المناهضة للعنصرية في الولايات المتحدة، وفق ما أفادت به السلطات.

وذكر مكتب المدعي العام الفدرالي بواشنطن، في بيان الليلة الماضية، أنه تم توقيف أحدهم أول من أمس، وعرضه على قاضٍ أمس، فيما لم يتم توقيف الثلاثة الآخرين بعد.

وقال المدعي مايكل شيروين: «يجب أن تكون هذه التهم، بمثابة تحذير إلى جميع من يدنسون تماثيل العاصمة ومعالمها، لن يتم التسامح مع سلوكهم العنيف والإجرامي».

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يقدم نفسه ضامناً لـ «القانون والنظام»، قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية المقبلة، في تغريدة على تويتر «الدعوات التي أطلقتها الشرطة للتعرف إلى نحو 15 متظاهراً آخرين شاركوا بهذا العمل».

وفي واشنطن العاصمة، حاول المتظاهرون في وقت متأخر من مساء الاثنين الماضي، إسقاط تمثال ضخم لأندرو جاكسون، ولفوا الحبال حول النصب وحاولوا إسقاطه. وتم تحديد هوية أربعة مشتبه بهم، استناداً لمقاطع فيديو للمشهد، كانوا يربطون أو يشدون الحبال أو يمرروا مطرقة إلى متظاهر آخر.

واتهم هؤلاء الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و47 عاماً، الجمعة بـ «تدمير ممتلكات فدرالية»، وهي تهمة يعاقب عليها القانون بالسجن من عام إلى عشرة أعوام.

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