غارة تستهدف تجمعاً لـ«طالبان» في أفغانستان

المصدر: د.ب.أ

ذكر مسؤولون محليون بإقليم سار-اي-بول شمال أفغانستان، اليوم الأحد، أن عدداً كبيراً من مسلحي حركة طالبان قتلوا، أمس، في قصف جوي استهدف تجمعاً للحركة، طبقاً لما ذكرته قناة «طلوع نيوز» التلفزيونية الأفغانية.

وقال الناطق باسم حاكم الإقليم ذبيح الله أماني إن القصف الجوي وقع في قرية كاتا كالا بمنطقة سوزمه قلعة. وأضاف أماني أن عدداً من مسلحي طالبان، من بينهم قادتهم المحليون، قتلوا في القصف، لكنه لم يذكر رقماً محدداً للضحايا.

من جهتها، ذكرت وزارة الداخلية أن 14 مسلحاً على الأقل من طالبان قتلوا، وأصيب 15 آخرون في هجوم متعدد الجوانب على منطقة ساجار بإقليم جور، الليلة الماضية، عندما كانت قوات الأمن تتصدى لهجمات طالبان.

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