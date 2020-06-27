كورونا يواصل التغول عالمياً : 10 ملايين إصابة ونصف مليون وفاة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة:

كسرت إصابات كورونا المستجد كوفيد ـ 19 الآن العاشرة مساء بتوقيت الإمارات حاجز الـ 10 ملايين إصابة حول العالم، وسجلت الوفيات الناجمة عن الفيروس نصف مليون إصابة (498.952 وفاة) في الوقت الذي سجلت فيه حالات الشفاء نسبة 54% بواقع 5 ملايين و400 ألف حالة شفاء.

ورصد مؤشر «وورلد ميتر» العالمي المعني برصد وتحليل إصابات فيروس كورنا المستجد حول العالم، عدد الحالات النشطة بواقع 4 ملايين و86 ألف حالة حول العالم، منها 57 ألف و706 حالة صعبة، فيما سجلت الاصابات الجديدة ليوم السبت 27 يونيو 101 الف إصابة وحوالي 2.873 حالة وفاة جديدة.

ورصد المؤشر أكثر الدول المتأثرة بوفيات كورونا المستجد على التوالي الولايات المتحدة الأمريكية 127.7 ألف وفاة، البرازيل 56 ألف حالة وفاة، وبريطانيا 43 ألف وفاة، وإيطاليا 34.7 ألف وفاة، وفرنسا 29.8 ألف وفاة، وأسبانيا 28.3 ألف وفاة، والمكسيك 25.8 ألف وفاة، والهند 16 الف وفاة، وبلجيكا 9.7 آلاف وفاة، وايران 10.3 آلاف وفاة، وبيرو 8.9 آلاف حاولة وفاة، وألمانيا 9 آلاف وفاة، وكندا 8.5 آلاف وفاة و5 |آلاف وفاة في كل من تركيا والسويد وتشيلي.

كما رصد المؤشر أكثر 10 دول تضررا من حيث حجم الإصابات على مستوى العالم وجاءت كالتالي: الولايات المتحدة الأمريكية 2 مليون و569 ألف إصابة، ومليون و280 ألف إصابة في البرازيل، و626 ألف إصابة في روسيا و526 ألف إصابة في الهند، و310 ألف إصابة في المملكة المتحدة، 295 ألف إصابة في أسبانيا، و272 ألف إصابة في بيرو، و263 ألف إصابة في تشيلي و240 ألف إصابة في إيطاليا و220 ألف إصابة في ايران.

أوربا

وعلى المستوى القاري سجلت 48 دولة أوربية 2 مليون و400 ألف إصابة بنسبة 24% من إجمالي إصابات كورونا حول العالم كما سجلت 190 ألفا و461 حالة وفاة بنسبة 38.2% من إجمالي الوفيات في العالم، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في أوربا مليون و341 ألف حالة تعافٍ بنسبة 24.8% من إجمالي حالات الشفاء العالمية. فيما تعد مدينة الفاتيكان أقل الدول الاوربية ضررا من كورونا حيث سجلت 12 إصابة فقط وشفاء الجميع.

أمريكا الشمالية

وتعد أمريكا الشمالية من أكثر قارات العالم ضررا جراء كورونا المستجد حيث سجلت 39 دولة وجزيرة أمريكية حتى الآن 3 ملايين إصابة منها 86% وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما بلغ إجمالي الوفيات165 ألف وفاة بنسبة 33% من إجمالي فيات العالم بسبب كورونان فيما سجلت حالات شفاء بلغت مليون و302 ألف حالة شفاء بنسبة 24% من إجمالي حالات الشفاء في العالم.

آسيا

وسجلت دول اسيا البالغ عددها 49 دولة حتى الان حوالي 2 مليون 159 ألف إصابة بنسبة 21.6% من إجمالي إصابات العالم، بينما بلغ عدد الوفيات في آسيا حتى الآن 53.9 الف حالة وفاة بنسبة 10.7% من إجمالي وفيات العالمن فيما سجلت حالات الشفاء حوالي مليون و403 ألف حالة.

فيما سجلت دول أمريكا الجنوبية وعددها 14 دولة حوالي 2 مليون و59 إصابة بنسبة 20.5% من إجمالي الإصابات العالميةن كما سجلت 80 ألف حالة وفاة بنسبة 20.6 % من إجمالي وفيات العالم جراء كورونان كما سجلت مليون و178 الف حالة تعافي بنسبة 21.7% من إجمالي حالات الشفاء في العالم.

وبحسب المؤشر سجلت الدول الأفريقية وعددها 57 دولة اقل الإصابات والوفيات مقارنة بالارات الأخرى حيث سجلت حتى الآن حوالي 364 الف و726 إصابة، بنسبة 3.6% من إجمالي الاصابات العالمية، ووفاة 9 آلاف و345 حالة بنسبة 1.8% من إجمالي حالات الوفاة في العالم، وبلغت حالات الشفاء في القارة السوداء حتى الآن 3.3% من إجمالي حالات الشفاء في العالم.

وفي أفريقيا هناك دولا لا تزال تسجل أقل من 100 إصابة إجمالية في بوتسوانا وغاميا وليسوتو وسيشيل وجنوب الصحراء.

وسجلت قارة اوقيانوس 6 دول 9 آلاف و273 إصابة وحوالي 126 حالة وفاة وشفاء 8 ىلاف و570 حالةن وتضم استراليا 7.641 غصابة ونيوزيلندا 1522 إصابة وفيجي 18 إصابة وبابوغينيا 11 إصابة وكالدونيا الجديدة 21 إصابة.

مليون إصابة في شرق المتوسط

وفي نفس السياق أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول إقليم شرق المتوسط الذي يضم 19 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان سجلت أمس السبت 11 ألفا و249 إصابة جديدة ليرتفع عدد إصابات الإقليم إلى مليون إصابة، كما سجلت 279 حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي في دول الاقليم إلى 23 ألفا و243 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء في دول إقليم شرق المتوسط إلى 646 ألف حالة تعافٍ بنسبة 63% تقريبا من إجمالي الاصابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز