أمريكا تعترض 4 طائرات استطلاع روسية قبالة ألاسكا

المصدر: أ ف ب

اعترض سلاح الجو الأمريكي، السبت، أربع طائرات استطلاع روسية من طراز "تو-142" على مسافة 120 كلم شرق ألاسكا، وفق ما أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا (نوراد).

وقالت "نوراد"، في بيان، إن مقاتلات إف-22 "اعترضت أربع طائرات استطلاع روسية تو-142 دخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي في ألاسكا في 27 يونيو".

ومنطقة تحديد هوية الدفاع الجوي هي نطاق تقع مراقبة الحركة الجوية داخله من طرف جيش دولة أو دول، ويتجاوز مجالها الجوي الوطني، لإتاحة وقت إضافي لرد الفعل في حال رصد مناورة معادية.

وحددت الولايات المتحدة أربع مناطق مماثلة، وأقامت عشرات الدول الأخرى مناطق خاصة بها أيضاً.

ويمتد نطاق المراقبة في ألاسكا نحو 320 كلم من سواحلها.

وأضافت قيادة دفاع الفضاء الجوي للولايات المتحدة وكندا أن "طائرات تو-142 اقتربت أقل من 65 ميلاً بحرياً (120 كلم) من جنوب جزر ألوتيان التابعة لألاسكا وبقيت في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي نحو ثماني ساعات"، وأشارت إلى أن الطائرات لم تخترق المجال الجوي الأمريكي.

وهذه المرة الرابعة التي تعترض فيها الولايات المتحدة طائرات عسكرية روسية قرب ألاسكا هذا الشهر.

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