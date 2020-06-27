الأمم المتحدة: العديد من البلدان تشهد أسوأ انتشار لكورونا الآن

المصدر: البيان الإلكتروني

صرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، في منتدى دولي أمس ، بأن العالم لا يستطيع العودة إلى «الوضع الطبيعي السابق» بعد تقديم الاستجابات الاجتماعية والاقتصادية وسط جائحة فيروس «كورونا»، وفقاً لشبكة «فوكس نيوز».

وقالت أمينة أمس، في معرض تناولها لخطورة الفيروس التاجي عالمياً: «يجب أن نضع في اعتبارنا خطورة الوضع. إن العودة إلى الحياة الطبيعية في بعض المناطق يجب ألا تخدعنا إلى شعور زائف بالأمان» بحسب صحيفة الشرق الاوسط.

وأوضحت أن عديداً من البلدان تشهد أسوأ انتشار للوباء الآن، وتقدر منظمة العمل الدولية أنه يمكن فقدان 300 مليون وظيفة، وهو رقم يزيد 15 مرة عن فقدان الوظائف الذي حصل خلال الأزمة المالية عام 2008.

وحتى الآن، أصاب الفيروس التاجي أكثر من 9 ملايين شخص، وقتل أكثر من 472 ألفاً على مستوى العالم.

وبحسب ما ورد، قدر البنك الدولي أنه يمكن دفع 70 إلى 100 مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع، ويمكن للعالم أن يشهد أكبر انخفاض حاد في دخل الفرد منذ سبعينات القرن التاسع عشر.

وقالت أمينة إن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة حذر كذلك من أن 265 مليون شخص «قد يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد بحلول نهاية العام، وهو ضعف العدد المعرض للخطر قبل الأزمة».

وأضافت: «إن جائحة (كورونا) جعلت أهداف التنمية المستدامة أكثر أهمية وحيوية من أي وقت مضى. إن الأزمة تذكير صارخ بأن أي تعافٍ يفشل في معالجة أسباب ضعفنا الحالي يحكم علينا بأزمات أكثر حدة في المستقبل».

وتفيد التقارير بأن الأمم المتحدة تعد استجابات لخمسة مجالات حاسمة لكل بلد، والتي تشمل حماية أنظمة الرعاية الصحية، وضمان الوصول إلى الحماية الاجتماعية من أجل مساعدة المجتمعات الضعيفة، والمساعدة في خلق فرص العمل ودعم الدخل، ومساعدة البلدان على «التنقل في خيارات الاقتصاد الكلي المعقدة»، وأخيراً العمل مع الدول لتطوير حلول محلية للتعافي من الأزمة.

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