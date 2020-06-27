صربيا.. إصابة وزير الدفاع ورئيسة البرلمان بـ «كورونا»

المصدر: بلغراد- وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الصربية، اليوم السبت، إصابة وزيرها ألكسندر فولين، ورئيسة برلمان البلاد، مايا غويكوفيتش، بفيروس «كورونا».



وذكرت الوزارة في بيان، أن وزير الدفاع ألكسندر فولين، بحالة جيدة الآن، وفرض على نفسه الحجر الصحي.



وأضافت أن فيروس «كورونا» انتقل إلى رئيسة البرلمان، مايا غويكوفيتش، من موظف حكومي.



وأشارت إلى أن غويكوفيتش تحت المراقبة الطبية في الوقت الحالي، وبحالة جيدة.



وبحسب آخر حصيلة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» في صربيا، 13 ألفاً و792، توفي منهم 267، وتعافى 12 ألفاً و338.

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