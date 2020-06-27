انفجار في أفغانستان يودي بحياة موظفين حقوقيين

المصدر: أ ف ب

لقي موظفان يعملان في وكالة أفغانية مدافعة عن حقوق الإنسان حتفهما في انفجار عبوة ناسفة في كابول اليوم، وفق ما أعلنت تلك الوكالة.

وقالت اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان إن الموظفين قُتلا عندما انفجرت قنبلة يدوية الصنع كانت ملصقة بسيارتهما صباحاً.

وأكد المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمروز الهجوم الذي لم تتبنَّه أي جهة بعد.

ودانت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان مقتلهما.

وكتبت على "تويتر": "ليس هناك أي مبرر لهجمات تطول مدافعين عن حقوق الإنسان"، مطالبة بتحقيق فوري.

ويأتي الهجوم بعد أقل من أسبوع على مقتل اثنين من المدعين وثلاثة موظفين من مكتب النائب العام برصاص مسلحين على مشارف كابول.

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