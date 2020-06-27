مقتل 35 من عناصر «بوكو حرام» بغارات في نيجيريا

المصدر: د.ب.أ

ذكر الجيش النيجيري أن قواته هاجمت قواعد تابعة لجماعة «بوكو حرام» في منطقتي تونجول وبوكار ميرام، بولاية بورنو شمال شرق البلاد، وقتلت عشرات من مقاتليها، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، اليوم السبت.

ووقعت الغارات الجوية، أول من أمس، بعد أن تم رصد نحو 35 مسلحاً في مستوطنة، تضم متشددين في قرية تونجول بمنطقة جون انريش، طبقاً لما ذكره ناطق باسم الجيش في «بيان» عبر البريد الإلكتروني اليوم. وتم رصد آخرين في منطقة بوكار ميرام، حيث قتل العديد من المسلحين، طبقاً لما ذكره الناطق.

وتشن جماعة «بوكو حرام» حملة عنيفة منذ عام 2009، في أكثر الدول كثافة سكانية في أفريقيا.

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