تسريع قهر «كوفيد 19» يحتاج إلى 30 مليار دولار

المصدر: (جنيف - أ.ف.ب)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص «كوفيد 19» ولقاحاته وعلاجاته، ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وأفادت المنظمة أثناء عرضها تفاصيل مبادرة «تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد 19»، الهادفة لحشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، والتي أطلقتها أواخر أبريل مع شركائها، أن الخطط المقدمة اليوم تدعو لتمويل بقيمة 31.3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات، وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3.4 مليارات دولار من هذا المبلغ حتى الآن. وأكدت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق على لسان مديرها العام، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن من غير المؤكد أن يتمكن العلماء من التوصل للقاح فعال لفيروس «كورونا»، لكن الأمر قد يستغرق عاماً قبل أن يتسنى ذلك.

وقال تيدروس، متحدثاً في مؤتمر عبر الفيديو من لجنة الصحة بالبرلمان الأوروبي، إنه إذا أمكن إنتاج لقاح من هذا القبيل فيجب أن يكون متاحاً للجميع. وأضاف: «سيكون من الصعوبة بمكان القطع بأننا سنجد لقاحاً، لم نتوصل بعد للقاح لفيروس «كورونا»، ولذلك آمل عندما يجري اكتشافه أن يكون الأول».

وأفاد بأن منظمة الصحة العالمية لديها بالفعل أكثر من 100 تركيبة مرشحة لأن تكون لقاحاً، ومنها واحدة في مرحلة متقدمة من التطوير، مردفاً: «نأمل أن يكون هناك لقاح، والتقديرات تشير إلى أننا ربما نتوصل إلى واحد خلال عام، وإذا تسارعت الجهود، فربما يكون الأمر أقل من ذلك، ولكن بشهرين. هذا ما يقوله العلماء».

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