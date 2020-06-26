منظمة الصحة: 30 مليار دولار تكلفة تطوير لقاحات "كورونا"

المصدر: جنيف

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أن مبادرة دولية لتسريع عمليات تطوير وإنتاج فحوص كوفيد-19 ولقاحاته وعلاجاته ستحتاج إلى أكثر من 30 مليار دولار خلال العام المقبل.

وأفادت المنظمة، أثناء عرضها تفاصيل مبادرة "تسريع الوصول إلى أدوات كوفيد-19" الهادفة إلى حشد الموارد الدولية لاحتواء الوباء، التي أطلقتها نهاية أبريل مع شركائها، أن "الخطط المقدمة اليوم تدعو إلى تمويل بقيمة 31,3 مليار دولار للفحوص والعلاجات واللقاحات".

وأضافت أنه تم التعهّد بما قدره 3,4 مليارات دولار من هذا المبلغ حتى الآن.

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