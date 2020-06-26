41 دولة تستفيد من مبادرة مجموعة العشرين

المصدر: وام

تقدَّمت 41 دولة للاستفادة من مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، منها 26 دولة أفريقية، ويمكن أن يستفيد من هذه المبادرة 73 دولة من الدول المؤهلة للحصول على قروض من "المؤسسة الدولية للتنمية" والدول المصنفة بحسب الأمم المتحدة في قائمة "أقل البلدان نمواً".

وبحثت مجموعة عمل الهيكل المالي الدولي لمجموعة العشرين، في اجتماعها على مدى يومين متتاليين 23 و24 يونيو الجاري، مستجدات تنفيذ مبادرة مجموعة العشرين لتعليق مدفوعات خدمة الدين، إضافة إلى السبل الممكنة لتعزيز الاستقرار والمتانة المالية العالمية.

واتفقت الدول الأعضاء بمجموعة العشرين في 15 أبريل 2020م على تعليق مدفوعات خدمة الدين لفترة زمنية محددة للدول الأكثر فقراً، لضمان دعم تلك الدول في حماية الأرواح وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والمالية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس الفريق السعودي لمجموعة عمل الهيكل المالي الدولي بندر الحمالي أن عدد الدول التي ستستفيد من مبادرة مجموعة العشرين التاريخية لتعليق مدفوعات خدمة الدين قد تزايد بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد الدول المستفيدة إلى 41 دولة حتى الآن، مشيراً إلى أن الاستفادة من المبادرة يضمن توجيه الموارد الضرورية نحو تخفيف الآثار الناجمة عن جائحة "كورونا".

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