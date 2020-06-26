روسيا تسجل 6800 إصابة جديدة بـ"كورونا"

المصدر: وام

سجلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر أبريل تقل عن سبعة آلاف حالة بتسجيلها 6800 إصابة مقارنة بيوم أمس 7113 إصابة، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس 620794 .

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس، في تقريره اليومي، إن حصيلة ضحايا الفيروس شهدت ارتفاعاً حاداً بـ176 وفاة خلال آخر 24 ساعة مقابل 92 وفاة في اليوم السابق، ليرتفع عدد الوفيات إلى 8781 حالة وفاة، فيما تماثل 8988 مريضا للشفاء من الفيروس التاجي منذ يوم أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 384152 شخصاً.

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