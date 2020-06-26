المؤبد لـ121 في تركيا بتهمة «المشاركة في الانقلاب»

المصدر: أنقرة-وكالات

قضت محكمة تركية، اليوم الجمعة، بسجن 121 شخصا مدى الحياة لصلتهم بـ«محاولة الانقلاب» التي أعلنت عنها السلطات التركية في 2016.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنّ المحكمة في أنقرة حكمت على 86 مشتبها بـ«السجن المشدد» مدى الحياة لإدانتهم بتهم «محاولة انتهاك الدستور».

وأشارت إلى أن المحكمة عاقبت 35 شخصا بالسجن مدى الحياة بالتهم ذاتها، فيما تنطوي عقوبة السجن المؤبد «المشدد» في تركيا على شروط سجن أكثر صرامة. وفي 15 يوليو 2016 شهدت تركيا محاولة انقلاب فاشلة ترى المعارضة أنها كانت «انقلاباً مدبراً» لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني، فيما يتهم النظام التركي جماعة رجل الدين فتح الله غولن بالوقوف وراء تدبيرها.

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