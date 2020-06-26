تسجيل 13 إصابة جديدة بكورونا في الصين و39 في كوريا الجنوبية

المصدر: وكالات

سجلت الصين 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، وسط موجة تفشي مستمرة في العاصمة بكين.

وذكرت السلطات الصحية أن جميع حالات العدوى الجديدة، التي انتقلت محليا وعددها 11، تم تسجيلها في العاصمة.

وتم تسجيل حالتين لشخصين قادمين من الخارج في شنغهاي.

وقال وو تسون يو، كبير علماء الأوبئة بالمركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن موجة التفشي في بكين "تواصل التحرك في اتجاه إيجابي".

وتوقع وو أن ينخفض عدد الإصابات في المدينة إلى الصفر خلال السبعة إلى العشرة أيام القادمة.

وتم تأكيد 282 حالة إصابة جديدة في بكين منذ 11 يونيو.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة خطوات صارمة لاحتواء تفشي المرض، وأجرت اختبارات جماعية وأغلقت مدارس وأحياء سكنية، وحظرت جميع حالات السفر غير الضرورية.

وفي كوريا الجنوبية، يستمر انتشار فيروس كورونا المستجد في سيئول وضواحيها ومدينة دايجون وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن كوريا الجنوبية سجلت 39 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم أمس، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 12,602 حالة حتى منتصف ليل يوم أمس الخميس.

وتراوح العدد اليومي لحالات الإصابة الجديدة بين 30 و60 حالة في المتوسط خلال هذا الشهر وبعد أن ارتفع العدد إلى 67 حالة في يوم 20 يونيو.

ومن بين الـ39 حالة الجديدة، ظهرت 27 حالة لانتقال العدوى محليا، و12 حالة وافدة من الخارج.

وحسب المناطق، شكلت سيئول وضواحيها 23 حالة من أصل 39 حالة، وظهرت 17 حالة في سيئول و4 حالات في إقليم كيونغ كي وحالتان في إنتشون، بينما جاءت 7 حالات في دايجون وإقليم تشونغ تشيونغ الجنوبي.

وتعزي زيادة حالات الإصابة الجديدة إلى استمرار ارتفاع حالات الإصابة الخاصة بالعدوى الجماعية القائمة، وحدوث العدوى الجماعية الجديدة المتوسطة والصغيرة الحجم.

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