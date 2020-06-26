بالفيديو.. انفجار ضخم يهزّ شرقي طهران

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، مساء أمس الخميس، أن انفجارا كبيرا هزّ منطقة سرخة حصار شرقي العاصمة طهران، فيما أعلن التليفزيون الرسمي عن فتح تحقيق في هذه الانفجارات.

وتقع منطقة سرخة حصار قرب منطقة بارشين، التي تضم موقع بارشين العسكري ومعامل للصناعات الدفاعية.

وذكرت وكالة "مهر" الإيرانية أن سكان بلدتي بومهن وبرديس شرقي طهران سمعوا صوت الانفجار دون تقديم معلومات إضافية.

ونشر ناشطون إيرانيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو توثق الانفجار الضخم في إيران.

كما أفادت أنباء بأن الأنفجار ربما يكون قد وقع داخل منشأة بارشين العسكرية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز