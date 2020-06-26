حصيلة فيروس كورونا في العالم حتى أمس

المصدر: أ ف ب

أودى فيروس كورونا المستجدّ بـ483,872 شخصاً على الأقلّ حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 19,00 ت غ أمس الخميس.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 9,500,200 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء. ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا لكشف الإصابة إلا لمن يستدعي وضعه دخول المستشفى. وبين هذه الحالات، أُعلن تعافي 4,699,300 شخص على الأقلّ.

ومنذ التعداد، الذي أجري الأربعاء الساعة 19,00 ت غ، أُحصيت 4,846 وفاة و166,151 إصابة إضافية في العالم. والدول التي سجّلت أكبر عدد من الوفيات الإضافية هي البرازيل (1,185) والمكسيك (947) والولايات المتحدة (576).

ولا تزال الولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع 122,238 وفاة من أصل 2,398,491 إصابة. وتعافى ما لا يقل عن 656,161 شخصا.

وبعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّراً من الوباء هي البرازيل بتسجيلها 53,830 وفاة من أصل 1,188,631إصابة، تليها بريطانيا مع 43,230 وفاة من أصل 307,980 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,678 وفاة من أصل 239,706 إصابات، وفرنسا مع 29,752 وفاة من أصل 197,755 إصابة.

وبلجيكا هي البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات قياسا بعدد السكان مع 84 وفاة لكل مئة الف شخص، تليها المملكة المتحدة (64 وفاة)، وإسبانيا (61 وفاة)، وايطاليا (57 وفاة) والسويد (52 وفاة).

وحتّى أمس، أعلنت الصين (بدون ماكاو وهونغ كونغ) 83,449 إصابة (19 إصابة جديدة بين الأربعاء والخميس) بينها 4634 وفاة (لا وفيات إضافية) بينما تعافى 78,433 شخصا.

وأمس الخميس عند الساعة 19,00 ت غ، أحصت أوروبا 194,758 وفاة من أصل 2,593,193 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة وكندا معاً 130,777 من بين 2,501,065 إصابة، وأميركا اللاتينية والكاريبي 103,426 وفاة (2,236,632 إصابة)، وآسيا 31,332 وفاة (1,129,624إصابة)، والشرق الأوسط 14,598 وفاة (691,974 إصابة)، وإفريقيا 8,848 وفاة (338,715 إصابة)، وأوقيانيا 133 وفاة (8,999 إصابة).

أُعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس لدى السلطات الوطنية المختصّة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.

وبسبب عمليات تصحيح الأرقام التي تجريها السلطات الوطنية أو النشر المتأخر للبيانات، قد تتباين الزيادات في الساعات الأربع والعشرين الماضية مع أرقام اليوم السابق.



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