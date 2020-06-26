البرازيل تعتزم إخضاع 42 مليوناً من سكانها لاختبارات كورونا

المصدر: د ب ا

ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء الخميس أنه بعد أيام من تخطى حالات الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل حاجز المليون ، أطلقت وزارة الصحة خطة لإخضاع أكثر من 20٪ من سكان البلاد البالغ تعدادهم 210 ملايين نسمة لإختبارات الكشف عن الفيروسأي ما يعادل 42 مليون شخص..

وتمثل هذه الخطوة زيادة في جهود الحكومة لمكافحة الفيروس في أكبر دولة في أمريكا اللاتينية ، التي لم تشهد تعيين وزير صحة دائم منذ شهر مايو . وسجلت قارة أمريكا اللاتينية أكثر من 2ر2 مليون إصابة وأكثر من 100الف حالة وفاة بفيروس كورونا.

ويأتي نصف الوفيات اليومية على مستوى العالم الآن من امريكا اللاتينية

وتحتل البرازيل والمكسيك الصدارة من حيث عدد الوفيات . وسجلت المكسيك أمس الأربعاء 947 حالة وفاة ، مما رفع عدد الوفيات إلى 24324 ، وأضافت البرازيل 1185 إلى إجمالي الوفيات التي تبلغ 53830.

والبرازيل هي الثانية عالمياً من حيث حالات الإصابة والوفاة ، فيما المكسيك التي اختبرت عددا قليلا نسبيا من الأشخاص بالنسبة لتعداد سكانها، في طريقها لتتجاوز اسبانيا وفرنسا في اجمالي عدد الوفيات في الأسابيع المقبلة.

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