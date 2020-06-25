اكتشاف بؤرة جديدة لكورونا ببولونيا الإيطالية

المصدر: روما - بنا

رصدت السلطات الصحية في إيطاليا بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا في أحد مخازن البضائع بمدينة بولونيا وسط البلاد.

وتم تسجيل 46 إصابة بالفيروس في صفوف عمال مخرن تابع لشركة «بارتوليني» التي تعمل على نقل وتوصيل البضائع، وعلى إثر ذلك قامت السلطات بإغلاق هذا المخزن.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد 19) في إيطاليا إلى 239 ألفاً و410، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز، ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الفيروس بلغت 34644 حالة. وتعافى 186 ألفاً و111 شخصاً من المصابين حتى الآن. ومر نحو 20 أسبوعاً منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إيطاليا.

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