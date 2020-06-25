الصحة العالمية: العالم لا يمكنه العودة إلى حياته السابقة

المصدر: جنيف - وكالات

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهنوم جيبريسوس، في مؤتمر صحافي، إن العالم، وبعد انتهاء الجائحة، لا يمكنه العودة إلى حياته السابقة.

مؤكداً ضرورة بناء حياة طبيعية جديدة، ستتميز بمزيد من العدالة والإيكولوجية، مسهم في تفادي التغيير المناخي.

وأوضح أن الجائحة تتراجع حالياً في أوروبا، لكنها تتدهور على النطاق العالمي، متوقعاً أن تبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات في الأسبوع المقبل، 10 ملايين حالة، بينما تصل حالياً إلى 9.2 ملايين، كما يتوقع أن يرتفع عدد الوفيات إلى 500 ألف شخص.

في وقت سابق، أعربت منظمة الصحة العالمية، عن قلقها من ارتفاع جديد في الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، خاصة مع رفع القيود في عدد من الدول الأوروبية، فيما حذر الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، من وجود عجز في أسطوانات الأكسجين.

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