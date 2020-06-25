ألمانيا تعلن عدم وجود إصابات جديدة في بؤرة تفشي كورونا

المصدر: دب أ

قال وزير ألماني محلي اليوم الخميس إن عمليات اختبارات ضخمة بين عموم المواطنين في منطقة جوترسلوه التي يتفشى فيها فيروس كورونا، باتت بدون تسجيل إصابات جديدة.

وقال كارل جوزف لاومان وزير الصحة بولاية شمال الراين فيستفاليا- حيث توجد منطقة جوترسلوه- إنه لم تتأكد سوى إصابة شخص واحد بالفيروس من أصل ألفي شخص خضعوا لفحوصات.

وبعد أسابيع من استعادة الوضع الطبيعي بشكل تدريجي في جميع أنحاء ألمانيا، أعيد العمل بالإجراءات المضادة للفيروسات هذا الأسبوع في جوترسلوه ومنطقة فارندورف المجاورة، بعد مخاوف متزايدة من حدوث موجة ثانية من الإصابات المرتبطة بالفيروس.

وحتى الآن، كانت الغالبية العظمى من الإصابات في مجزر ومصنع للحوم، حيث ظهرت الإصابات. وكانت نتائج الاختبارات قد أكدت إصابة أكثر من 1500 عامل بفيروس كورونا المستجد.

وقال لاومان إن كامل البيانات ستكون متاحة يوم الأحد المقبل لتحديد مدى انتشار الفيروس في المجتمع الأوسع.

وكان قد تم فرض إجراءات الإغلاق الشامل مبدئيا لمدة أسبوع واحد في جوترسلوه وفارندورف.

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