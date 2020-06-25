آخر تطورات تفشي فيروس كورونا في العالم

المصدر: ا ف ب

في ما يأتي آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم، في ضوء آخر الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة:

- أوروبا تثير مخاوف منظمة الصحة العالمية -

حذرت منظمة الصحة العالمية الخميس أن أوروبا شهدت "لأول مرة منذ أشهر" ارتفاعا في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19، في وقت تواجه ضغطا لمواجهة الطفرة الوبائية في ظلّ رفع الإغلاق.

وفق المنظمة، تسجل القارة نحو 20 ألف إصابة وأكثر من 700 وفاة يومية.

أكثر من 480 ألف وفاة

أودى وباء كوفيد-19 بحياة 482,802 شخصا على الأقل في العالم منذ ظهوره في الصين ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية الساعة 11,00 ت غ الخميس.

الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم تضررا بتسجيلها 121,979 وفاة، تليها البرازيل (53830) ثم المملكة المتحدة (43081) وإيطاليا (34644) وفرنسا (29731).

من جهتها، سجلت إيران أكثر من 100 وفاة لليوم السابع على التوالي، لتتجاوز الحصيلة الاجمالية الخميس عتبة 10 آلاف وفاة.

- نشر الجيش في ملبورن -

أعلن الجيش الاسترالي الخميس نشر ألف عنصر في ملبورن، ثاني أكثر مدن البلاد كثافة سكانية في استراليا، وذلك بعد ظهور بؤرة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأحصت ولاية فيكتوريا حوالى 150 إصابة جديدة الأسبوع الماضي لا سيما في مدينة ملبورن، في ارتفاع كبير في بلد سجل حتى الآن 7500 إصابة و103 وفيات من مجموع سكان يبلغ 25 مليون نسمة.

كوانتاس تخفّض عدد موظفيها

أعلنت شركة الخطوط الجوية الأسترالية كوانتاس الخميس أنها ستلغي ستة آلاف وظيفة وتوقف عمل مئة طائرة من أجل توفير أكثر من تسعة مليارات يورو والتغلب على الأزمة التي خلّفتها أزمة كوفيد-19.

عودة السياح إلى برج إيفل

استقبل برج إيفل صباح الخميس أول زواره أمام حشد من الصحافة العالمية حضر لتغطية إعادة افتتاح المعلم عقب 104 أيام من غلقه ضمن تدابير احتواء كوفيد-19.

ولا يسمح في هذه المرحلة سوى بزيارة الطابقين الأولين من البرج، في حين يبقى الطابق الثالث مغلقا حتى 15 يوليو، كما تبقى المصاعد خارج الخدمة حتى الأول من الشهر ذاته.

- عودة بوليوود -

عاد النشاط إلى مواقع التصوير في بوليوود بعد اتفاق ثلاث منظمات سينما هندية كبرى على إنهاء تعليق تصوير الأفلام اعتبارا من الخميس، لكن ترافقت العودة مع اتباع قواعد صحية صارمة.

من بين القواعد عدم السماح بتصوير مشاهد الزواج أو المعارك الحاضرة بكثرة في الأفلام البوليوودية، كما لا يسمح بوجود ممثلين يتجاوز سنهم 65 عاما في مواقع التصوير، ويتوجب علاوة على ذلك ضمان وجود طبيب وممرض وسيارة إسعاف في المكان.

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