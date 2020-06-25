روسيا: 7113 إصابة جديدة و92 وفاة بـ" كورونا"

المصدر: وام

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية ولليوم السادس على التوالي أدنى حصيلة إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ أواخر أبريل التي بلغت 7113 إصابة و92 حالة وفاة.

وقال مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - إن الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات بلغت 613 ألفاً و994 حالة بينها 230 ألفاً و225 حالة نشطة، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 8605 حالات وفاة وتماثل 6342 مريضاً للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375 ألفاً و164 شخصاً في ظل إجراء 18.1 مليون فحص طبي حتى الآن.

وشهدت العاصمة موسكو انخفاضاً في حصيلة الإصابات اليومية عن حاجز الألف لليوم الثاني على التوالي، وسجلت 12 وفاة و885 إصابة مقابل 14 وفاة و811 إصابة أمس.

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