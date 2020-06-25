5 ولايات أمريكية بؤر جديدة لـ «كورونا»

المصدر: واشنطن- وكالات

شهدت خمس ولايات أمريكية، ارتفاعاً غير مسبوق في حصيلة الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد، على خلفية استمرار ارتفاع معدل الإصابات الجديدة في البلاد.

وحطمت ولايتا تكساس وكاليفورنيا، أرقاماً قياسية سلبية لليوم الثاني على التوالي، بتسجيل السلطات الصحية المحلية 5551 و7149 إصابة (حسب الترتيب) خلال 24 ساعة.

كما جرت قفزة قياسية غير مسبوقة في حصيلة الإصابات في ولايات فلوريدا (5508 إصابات)، وكارولينا الجنوبية (1291 إصابة)، وأوكلاهوما (482)، التي استضافت السبت الماضي، أول تجمع انتخابي للرئيس دونالد ترامب منذ بداية الجائحة.

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن، حسب إحصاءات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، 2381369 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض «كوفيد 19»، بينها 121979 حالة وفاة، و656161 حالة شفاء.

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