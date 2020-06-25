تقارير: مخططات أردوغان التوسعية لا تقف عند ليبيا

المصدر: أثينا - البيان، وكالات

ذكر تقرير إخباري حديث أن الأطماع التركية للسيطرة على منطقة شرقي البحر المتوسط لا تقف عند حدود ليبيا، بل إن اليونان تقع في قلب هذه الطموحات التوسعية.

وقالت صحيفة «كاثيمرني» اليونانية إن هناك العديد من الإشارات التي أطلقتها سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإقليمية تظهر أن اليونان ليس في منأى من براثن الخطر التركي.

وبحسب التقرير، قال الأكاديمي في جامعة ليهاي بولاية بنلسفانيا الأمريكية هنري باركي إن أردوغان يتبنى استراتيجية الهيمنة على بحر إيجا الذي يفصل بين تركيا واليونان.

وأضاف خبير شؤون الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية بالولايات المتحدة أن هذا الأمر دفع بأردوغان إلى الاستثمار أكثر في تحديث قواتها البحرية.

والعلاقات التركية - اليونانية ليست على ما يرام، وتشهد توتراً متصاعداً على أكثر من ملف، منها قضية اللاجئين التي فتحت طريق الطريق أمامها للعبور صوب اليونان، فضلاً عن عمليات التنقيب التركية شرقي المتوسط التي تقول أثينا إنها تنتهك سيادته وسيادة جزيرة قبرص.

وما زاد من تفاقم هذا التوتر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين أردوغان ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج الذي أتاح عملياً لتركيا سيطرة على منطقة محاطة بجزر يونانية، وهو الأمر الذي نددت به أثينا مراراً.

وقال باركي إن توسع أردوغان الإقليمي بات واضحاً، على غرار العمليات العسكرية التركية في شمالي سوريا.

وأضاف أن التقدم الذي أحرزه أردوغان في سوريا وليبيا لعدم رغبة واشنطن وأوروا في التصدي له، ما يشعره بأن في وسعه المضي قدماً في مخطط، لافتاً إلى أن هذا الأمر قد يمنحه الثقة لتوسيع أطماعه صوب اليونان.

ودلل على الأطماع التركية باليونان بمطالبة أنقرة بالسيادة على العديد من الجزر اليونانية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

وتطرق إلى تلميحات تركية بشأن احتمال التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من جزيرة كريت اليونانية على مسافة لا تبعد سوى 6 أميال عن شواطئ الجزيرة.

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