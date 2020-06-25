ناسا تطلق اسم أول مهندسة أمريكية سوداء على مقرها في واشنطن

المصدر: أ ف ب

ستعاد تسمية مقر "ناسا" في واشنطن تيمنا بماري جاكسون وهي أول مهندسة أميركية من أصول إفريقية، وفق ما أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية الأربعاء.

وقال جيم برايندستاين في بيان "كانت ماري دبليو. جاكسون واحدة من مجموعة من النساء المهمات جدا اللواتي ساعدن وكالة ناسا في إنجاح مهمة إرسال رواد فضاء أمريكيين إلى الفضاء".

في العام 1958، أصبحت ماري جاكسون أول مهندسة طيران سوداء في وكالة الفضاء الأمريكية. وهي ألّفت العديد من الدراسات خصوصا المتعلقة برحلات أسرع من الصوت.

وتعهد برايندستاين الاستمرار في الاعتراف بجهود النساء والأميركيين السود والأشخاص من كل مناحي الحياة "التي مكنت وكالة ناسا من كتابة قصص استكشافات ناجحة".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي أثارت فيه الاحتجاجات في الولايات المتحدة لأسابيع محاسبة حول العنصرية النظامية وعدم المساواة العرقية.

والعام الماضي، أعادت ناسا تسمية الشارع المؤدي إلى مقرها "هيدين فيغورز واي" تكريما لثلاث عالمات رياضيات سوداوات (ماري جاكسون وكاثرين جونسون ودوروثي فوغان) اللواتي وثقت قصتهن في فيلم "هيدين فيغورز" الأميركي.

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