أمام بوتين.. لقطة غير مسبوقة في عروض روسيا العسكرية "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

في استعراض عسكري أقيم اليوم وحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم تسجيل لقطة غير مسبوقة في تاريخ تصوير الاستعراضات العسكرية.

فخلال العرض العسكري للجيش الروسي في الساحة الحمراء بموسكو الذي أقيم بمناسبة الذكرى 75 للنصر على النازية.

بثت قنوات التلفزة الروسية على الهواء مباشرة. لقطة غير مسبوقة في تاريخ تصوير الاستعراضات العسكرية على الهواء مباشرة، حيث دخلت عبر سبطانة مدفع عملاق وخرجت من الجهة الأخرى، في مشهد يشبه الخدع السينمائية.

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