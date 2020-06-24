انشغل الطياران بكورونا فتحطمت الطائرة الباكستانية وقتل 97 شخصا

المصدر: أ ف ب

ألقى تحقيق مبدئي اليوم الأربعاء باللوم على الطيارين ومسؤولي المراقبة الجوية في حادث تحطم طائرة طراز "إيرباص إيه 320" أسفر عن مقتل 97 من الركاب وأفراد الطاقم بجنوب باكستان الشهر الماضي.

وكانت الطائرة التي تشغلها شركة "الخطوط الجوية الباكستانية الدولية" قد تحطمت قبل دقائق من هبوطها في مطار جناح الدولي في كراتشي في 22 مايو الماضي، مما أسفر عن مقتل جميع من كان على متنها ما عدا شخصين.

وتوصل تحقيق أجرته سلطات الطيران المدني الباكستاني وخبراء من شركة "إيرباص" الفرنسية إلى عدم وجود أي خلل فني في الطائرة.

وقال وزير الطيران، غلام سروار خان، في معرض تقديم التقرير أمام البرلمان اليوم الأربعاء "الطائرة كانت صالحة بنسبة 100 بالمئة للطيران".

وأضاف الوزير "لم يتبع الطيارون ولا مسؤولو مراقبة الحركة الجوية الإجراءات القياسية، مما تسبب في الحادث ".

وقال الوزير نقلا عن المحادثة المسجلة للطيارين أن الطيارين كانوا يناقشون باستمرار وباء فيروس كورونا، خلال الرحلة ، ومدتها ساعة واحدة، حيث أصيب أفراد من أسرهم.

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